E' ormai questione di ore prima che il mercato invernale chiuda i battenti e fino a questo momento, le squadre che senza ombra di dubbio si sono mosse meglio delle altre sono Inter e Juve. I nerazzurri si sono infatti aggiudicati il cartellino dell'atalantino Robin Gosens, oltre ad aver gia avviato una doppia trattativa per i due gioielli del Sassuolo Scamacca e Frattesi che, molto porbabilmente verrano acquistati nella prossima estate. I bianconeri invece, per essersi assicurati uno dei migliori centroavanti in circolazione con l'arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina.



Ma in casa Juve ora le attenzioni vanno tutte alle cessioni da effettuare da qui a giugno 2022. I nomi de possibili partenti sono molti e quello che sembra piu imminente a lasciare la Mole è l'uruguaiano Bentancur. L'ex Boca ha infatti richieste di mercato dall'Inghilterra e, stando a quanto riportato dal portale britannico Daily Telegraph, l'Aston Villa sarebbe intenzionato a sferrare quello che potrebbe essere l'assalto decisivo al giocatore in queste ultime battute rimaste. La volontà del club inglese è quella di chiudere attorno ai 20 milioni piu bonus, contro la volontà della Vecchia Signora che, vorrebbe incassarne almeno 30. In attesa di ulteriori sviluppi, la sensazione è che si possa trovare un accordo a metà strada tra offerta e richiesta.