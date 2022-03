Continua la caccia ai vari obiettivi da consegnare a mister Allegri nella prossima stagione. Dopo aver perfezionato l'attacco con l'acquisto di Dusan Vlahovic, ora i bianconeri sperano di fare lo stesso anche per un colpo da 90 a centrocampo. Ma ci sarà anche bisogno si fruttare le opportunità che il mercato regala e una di queste potrebbe portare al centrocampista del Lione Boubacar Kamara. Il classe 1999 piace infatti ai bianconeri e anche al Milan di Stefano Pioli, ma in queste ultime ore sembrerebbe essere aumentata la concorrenza. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun infatti, sul centrocampista ci sarebbero anche Newcastle, West Ham e Crystal Palace.