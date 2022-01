Spunta un nuovo nome per il mercato della Juve. L'indiscrezione arriva dall'Argentina, dove ai bianconeri è stato accostato il nome di Valentin Castellanos, attaccante 23enne originario di Mendoza che però nel suo Paese non ha mai giocato: "Taty" - così come è soprannominato - milita infatti in MLS con la maglia del New York City FC, con cui nei mesi scorsi ha conquistato il titolo di capocannoniere del massimo campionato. Solo una suggestione? Staremo a vedere.