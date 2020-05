1









La Juventus continua a seguire con forza Jorge Carrascal, fantasita classe 1998 del River Plate. Secondo quanto riportato da Tyc Sports in Argentina il club bianconero sta continuando a trattarlo e potrebbe essere la chiave decisiva per il ritorno al River del centravanti argentino Gonzalo Higuain nel corso dell'estate. Un'operazione che ricorda in parte quella già fatta con il Boca Juniors per Carlos Tevez, quando i bianconeri portarono a Torino Rodrigo Bentancur, nel 2017.