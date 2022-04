La Juve ha da tempo iniziato a sondare il terreno per quelli che sono gli obiettivi di mercato di giugno e uno dei nomi che è finito nel mirino dei dirigenti bianconeri è quello di Nahuel Molina. L'esterno dell'Udinese piace infatti ad Allegri che, è in cerca di terzini in vista della probabile partenza di Alex Sandro. In queste ore però sarebbero emerse delle problematiche, perchè stando a quanto riportato dal portale argentino TYC Sports, anche l'Atletico Madrid si sarebbe inserito in questa battaglia, lasciando presagire alla nascita di una vera e propria asta.