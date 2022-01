Buone notizie per la Juve, sul fronte mercato. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il PSG si è infatti convinto dell'ipotesi di aprire al prestito per Mauro Icardi, ormai di troppo nella rosa dei parigini che intendono abbattere il monte ingaggi: una soluzione che potrebbe proprio fare al caso dei bianconeri, interessati all'attaccante argentino ma solo per un trasferimento temporaneo. A preoccupare, però, è la concorrenza, dato che l'ex Inter sembra essere finito nel mirino anche di diversi altri club.