Rodrigo De Paul è un giocatore di grande talento che quest'estate potrebbe lasciare l'Udinese, che lo valuta come minimo 35 milioni di euro. L'anno scorso l'argentino è stato accostato alla Juventus, ma ultimamente in pole position in Italia sembrano Inter e Milan. Secondo Calciomercato.com i rossoneri in caso di qualificazione alla prossima Champions League potrebbero affondare il colpo, anche grazie all'intermediazione di Mino Raiola. All'estero, invece, De Paul è nel mirino dell'Atletico Madrid. E se proprio a fine agosto non dovesse essere stato venduto alle cifre richieste, la pista "interna" del Watford resta un'opzione.