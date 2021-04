Pogba, Pirlo e tanti altri, la Juventus ha storicamente dimostrato di sapere il fatto suo nel mercato dei parametri zero. Gli ultimi (Rabiot e Ramsey) non sono stati esaltanti, per questo vuole rituffarsi a capofitto per rispettare la tradizione. Stando a quanto riporta TV3, il club bianconero starebbe pensando ad Ousmane Dembèlè, in scadenza di contratto nel 2022. Della stessa idea anche il Liverpool, che valuta il potenziale colpo.