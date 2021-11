La Juventus a centrocampo insegue Aurelien Tchouameni, o in alternativa Axel Witsel come opportunità a parametro zero, che però sarebbe un'eccezione alla regola attuale del club bianconero, di puntare sugli under 23.Questo il punto della situazione di Tuttosport: "Seora come ora, è l’opzione più concreta, le alternative giovani non mancano. Qualche contatto c’è stato con, 21enne del Marsiglia: anche lui ha il contratto in scadenza a giugno (c’è anche il Milan). Con il club francese del presidente Pablo Longoria, in passato osservatore alla Juventus, i rapporti sono ottimi e questo aspetto potrebbe non essere un dettaglio per imbastire un’operazione già a gennaio. Sott’osservazione ci sono anche un altro francese (il 20enne, del Borussia Moenchengladbach come Zakaria) e, 22enne svedese di origini Usa del Midtjylland."