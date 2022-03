Ricostruzione: questa la parola d'ordine in casa Juventus, in vista della prossima stagione. Decisiva sarà la finestra di mercato estiva, dove il club opererà per dare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva per il prossimo anno. Secondo quanto riporta Repubblica, sarebbero questi i nomi caldi per l'estate: Zaniolo, Pogba o Jorginho e Rüdiger.