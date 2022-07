Niente rinnovo per Kalidou. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss, nota emittente del capoluogo campano, il difensore senegalese ha rifiutato anche l'ultima proposta delper il prolungamento di contratto, in scadenza nel 2023. Una situazione, quella del centrale classe 1991, sulla quale lacontinua a tenere l'attenzione altissima, vista la probabile necessità di intervenire sul mercato in tempi brevi per sostituire Matthijs. La richiesta del club partenopeo per cedere il giocatore in estate, comunque, resta sempre vicina ai 40 milioni di euro.