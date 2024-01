Cosa sta succedendo? Sì, ora, proprio ora. Adesso che ogni giorno apre le porte a un nuovo nome e a nuovo mondo.Lasi sta muovendo sul mercato come un interruttore impazzito. Si accende in una stanza e quando va per scrutare arriva immediatamente un'idea diversa, quasi opposta. Così, il calciomercato invernale che doveva essere solo e soltanto dei giovani, è passato dalla richiesta di un centrocampista con gol alla possibilità d'arrivo di un rinforzo datato e certamente non da doppia cifra ogni anno.: non è giovane, non ha gol nelle gambe, non è un discorso futuribile. Certo: sarebbe un'opportunità economica, forse tra le più apprezzate di Allegri. Ma basterebbe?