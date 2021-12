Gianluca Scamacca piace molto alla Fiorentina. La Viola entro sei mesi sarà costretta a riempire un vuoto enorme nello slot del centravanti e il giocatore del Sassuolo, a segno a Firenze qualche giorno fa, è il profilo numero uno. Valutato ben 40 milioni, cifra che non spaventa i viola, forti dell'incasso prevedibile per la cessione di Vlahovic a giugno, è un obiettivo concreto. La Nazione è sicura, la Fiorentina ora come ora è tornata in vantaggio su Inter e Juventus.