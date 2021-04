A metà settimana Mino Raiola si è recato a Torino, come vi abbiamo ampiamente documentato. Per fare un riassunto di tutti i giocatori di cui il super-procuratore ha parlato con la Juventus, ci aiutiamo col punto di Tuttosport oggi in edicola. La Juve e Raiola hanno parlato di:, saldamente al centro del progetto;, per il quale il club bianconero è da tempo in cerca di una sistemazione;, capitano del Milan che potrebbe entrare proprio in uno scambio con Bernardeschi;, che sta avendo difficoltà a rinnovare il contratto in scadenza coi rossoneri;, sogno proibito del mercato juventino;, suggestione molto meno proibita di Pogba; e, oggi in prestito al Genoa.