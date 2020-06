Il mercato si infiamma in casa Juventus. In attesa dell'apertura ufficiale delle trattative, i bianconeri sono già attivi su più fronti: con il Barcellona si sta provando a convincere Arthur ad accettare il trasferimento in Italia per far decollare l'operazione che porterebbe Pjanic e De Sciglio in Spagna; a Londra ci sono Emerson Palmieri e Jorginho per i quali c'è un discorso in piedi con il Chelsea; a Roma gioca quel Nicolò Zaniolo che tanto piace a Fabio Paratici ma l'idea di uno scambio con Bernardeschi non scalda i giallorossi; e, infine, occhi puntati su Parigi dove, al Psg, ci sono Meunier e Kurzawa in scadenza di contratto.