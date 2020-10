Cresciuto nel Genoa, lanciato dal Padova, esploso nel Verona. Questa in sintesi la parabola di Matteo Lovato, il difensore dell'Hellas che ha rimediato un'ottima figura in questo inizio di campionato, in particolare nel pareggio dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Su Calciomercato.com nella rubrica "Le 5 cose che non sai di..." abbiamo potuto apprendere alcune curiosità su Lovato: a scuola andava molto bene, la sua famiglia non è per nulla interessata al calcio, e prima di diventare un difensore era addirittura... un attaccante." Piace alle big italiane, tra cui la stessa Juve.