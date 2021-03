In molti ricorderanno il ruolo giocato da Cristiano Ronaldo nell'avvicinare e convincere de Ligt, durante uno scontro tra Olanda e Portogallo, a trasferirsi alla Juventus. Siamo di nuovo in periodo di nazionali e CR7 potrebbe nuovamente dare una mano alla Juve in chiave mercato. Il terzino classe 2002 dello Sporting Lisbona, Nuno Mendes, è considerato come uno dei talenti più cristallini del calcio portoghese. Durante questo periodo in nazionale, Cristiano Ronaldo l'ha preso sotto la sua ala e chissà che insieme a consigli su cosa fare in campo, CR7 non abbia parlato con lui del suo prossimo futuro.