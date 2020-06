1









Nuovi scambi all’orizzonte tra Roma e Juventus? In attesa di completare una delle stagioni calcistiche più strane di sempre, a causa dell’emergenza coronavirus, le due società potrebbero tornare a fare affari insieme. Già l’anno scorso, infatti, Roma e Juventus avevano operato insieme, scambiandosi i cartellini di Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini, con quest’ultimo poi mandato in prestito al Cagliari dai bianconeri. Quest’anno l’asse potrebbe riproporsi, ma con nuovi protagonisti. Al centro dei rumors di mercato tra Roma e Torino, infatti, ci sono Bryan Cristante e Rolando Mandragora. Un’operazione che aiuterebbe le casse di entrambe le società a far fronte al fair play finanziario, ma che potrebbe anche non andare a buon fine. Paulo Fonseca, infatti, avrebbe bloccato l’operazione. In attesa di sapere cosa decideranno le parti in causa, i bookmaker, riporta Agipronews, credono all’approdo in bianconero di Cristante. I trader di Sisal Matchpoint, infatti, quotano a 3,00 la possibilità di vedere (entro il 5 ottobre 2020) il centrocampista con la maglia della Juventus.