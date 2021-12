Lacontinua a cercare il centravanti per gennaio. Il sogno è, inseguito da tante big europee, ma che difficilmente si muoverà da Firenze prima dell'estate. Nel taccuino dei dirigenti bianconeri ci sono poi tanti altri nomi, da Aubameyang a Icardi, ma nelle ultime ore uno in particolare starebbe scalando diverse posizioni: è quello di- Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, mercoledì 29 dicembre il direttore sportivoavrebbe stabilito un contatto con i rappresentanti di Arkadiusz Milik, già vicino a trasferirsi a Torino in passato. Attualmente è all', in prestito dal, ma lascerebbe volentieri la Francia per vestire la maglia della Juventus.- Milik è stato spesso frenato dagli infortuni nell'esperienza al Napoli, ma quando è sceso in campo ha sempre fatto gol. Che è quello che in fondo vuole la Juventus, a caccia di un centravanti di garanzia, ma senza spendere tanto. Almeno a gennaio. Inoltre, il polacco conosce già il campionato italiano e quindi un inserimento a stagione in corso non sarebbe eccessivamente traumatico.La trattativa, al momento, non è partita perché non ci sono le condizioni. La Juventus sarebbe interessata a prelevare Milik in prestito mentre il Marsiglia potrebbe prendere in considerazione una cessione solo a titolo definitivo. Il club francese ha l’obbligo di riscatto fissato alla prossima estate e per una cessione a titolo temporaneo in questa sessione di mercato servirebbe il benestare del. Un intreccio di difficile risoluzione, i dirigenti bianconeri stanno valutando anche altre soluzioni.