C'è anche il Manchester su Antonio Rudiger, difensore in scadenza col Chelsea e sul quale c'è da registrare anche l'interesse della Juventus. Lo riporta il Sun, che sottolinea come ancora non ci sia l'accordo per il rinnovo, visto che il tedesco ha rifiutato tutte le proposte pervenutegli dai Blues. Oltre a Red Devils e bianconeri, in fila per Rudiger ci sono anche Psg, Real Madrid e Bayern Monaco.