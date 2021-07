Dopo la splendida stagione con la maglia della Fiorentina,è finito nel mirino di più squadre, non solo italiane. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, l'attaccante piace molto al, che nei prossimi giorni potrebbe avanzare la prima offerta al club viola. Il centravanti classe 2000 è seguito con attenzione anche da Milan e Juventus: i bianconeri non hanno però iniziato una vera e propria trattativa con il club di Commisso in quanto aspettano di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo. In caso di permanenza a Torino del portoghese, difficilmente Cherubini e Nedved investiranno una cifra importante per un attaccante.