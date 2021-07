La Juventus, che non ha ancora ricevuto aggiornamenti da Jorge Mendes relativi al futuro di Cristiano Ronaldo, continua a guardarsi intorno per bloccare un attaccante. Stando ai rumors provenienti dall'Inghilterra e riportati nello specifico dal Sun, il club bianconero sarebbe molto interessato aL'attaccante classe 1997 del Manchester City e della Nazionale brasiliana è stato preso poco in considerazione da Pep Guardiola nel corso dell'ultima stagione, e potrebbe decidere di cambiare squadra per giocare con più continuità. Molto dipenderà però dalla scelta di CR7: se dovesse rimanere in bianconero, la società potrebbe virare su un attaccante meno costoso.