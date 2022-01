Un altro nome in uscita dal Barcellona è quello di Philippe Coutinho. L'ex Inter e Liverpool non rientra nei piani di Xavi ed è stato accostato anche alla Juventus. Tra i bianconeri e i blaugrana i discorsi sono aperti per Alvaro Morata, mentre non si è ancora parlato del brasiliano, che potrebbe salutare già a gennaio. Su di lui, infatti, ci sarebbe l'Everton: lo riporta il Sunday Mail, secondo il quale Coutinho sarebbe un'esplicita richiesta di Rafa Benitez, per rinforzare la squadra di Liverpool in attacco.