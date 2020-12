Tra i giovani talenti seguiti con interesse dalla Juve c'è Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo che in Italia piace anche al Milan. Secondo quanto riporta il The Athletic, il classe 2000 ha una clausola di 25 milioni di euro che deve essere pagata entro due settimane dal momento in cui si attiva e le offerte possono arrivare entro il 31 dicembre. Inoltre, il Salisburgo avrà diritto al 20% sulla futura rivendita del giocatore. La Juve ci pensa.