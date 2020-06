Prenderea parametro zero, un'opportunità che la Juventus sta valutando. L'attaccante spagnolo è in scadenza con il Chelsea, e in bianconero potrebbe ritrovare Sarri col quale ha lavorato a Londra l'anno scorso. Secondo La Gazzetta dello Sport, Pedro potrebbe arrivare in caso di cesione di Douglas Costa o di Bernardeschi. Non solo, lo spagnolo ha un ottimo rapporto con l'allenatore, avrebbe voluto che Sarri rimanesse al Chelsea e lo considera secondo solo a Pep Guardiola.