Prestito con diritto di riscatto per il prossimo anno: questa è la formula con la quale la Juventus vuole provare a prendere Emerson Palmieri, come riporta Tuttosport. L'italo-brasiliano del Chelsea è l'obiettivo numero uno per la fascia sinistra dei bianconeri. Classe '94, Maurizio Sarri lo conosce molto bene per averlo allenato la stagione scorsa sulla panchina dei Blues quando insieme hanno vinti l'Europa League. Emerson potrebbe far rifiatare Alex Sandro che quest'anno ha fatto gli straordinari, o prendere il posto dell'ex Porto se dovesse arrivare un'offerta importante per il brasiliano.