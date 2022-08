L’infortunio di Paul Pogba e il difficile ritorno di Morata a Torino stanno spingendo il mercato estivo della Juventus verso la ricerca di due profili su tutti: un centrocampista e un attaccante che possa far rifiatare Dušan Vlahović in caso di necessità. Ma quali sono i nomi più caldi a pochi giorni dall’inizio del campionato? I bookmakers sembrano avere le idee piuttosto chiare a riguardo.Si scalda l’asse parigino: arriva Paredes? L’assenza momentanea di Pogba, in attesa di conoscere l’evoluzione delle sue condizioni fisiche e gli esatti tempi di recupero, libera una casella nel centrocampo bianconero, che ora necessita di un nuovo innesto di qualità. L’identikit del sostituto ideale è quello di Leandro Paredes, indicato come favorito per prendersi le chiavi della mediana juventina. Secondo Betclic, l’arrivo dell’argentino del Paris Saint-Germain è quotato a 1.30. Più difficile, invece, il rientro in Italia del regista della nostra Nazionale, Jorginho, quotato a 6.00.Per l’attacco si guarda alla Serie A. L’incertezza circa un possibile ritorno di Àlvaro Morata porta a sondare eventuali piste alternative per il ruolo di vice Vlahović. Un’opzione che sta prendendo quota è quella di Giacomo Raspadori, il cui approdo a Torino è indicato da Betclic a 2.50. Insieme al classe 2000 del Sassuolo, un altro candidato potrebbe essere Luis Muriel, centravanti dell’Atalanta. Per Betclic, l’arrivo del colombiano è quotato a 4.00. Sempre per l’attacco, spostandosi però sulla fascia, più improbabile è l’acquisto di un’altra stella del Sassuolo, Domenico Berardi, quotato a 6.00 da Betclic.