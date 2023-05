Nicolòtorna in azzurro. Roberto Mancini lo ha convocato tra i 26 azzurri per le finali di Nations League, in cui vuole mettersi alle spalle le delusioni degli ultimi mesi e tornare in cima alle liste di gradimento. Con il Galatasaray non è iniziata nel migliore dei modi e Zaniolo pensa sempre, costantemente, a un ritorno in serie A dalla porta principale. La sua prima scelta sarebbe quel Milan solo sfiorato a gennaio, ma non solo. Un’altra idea per il futuro di Zaniolo potrebbe essere lama anche in questo caso non si registrano movimenti in tale direzione, sottolinea calciomercato.com.