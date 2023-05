Resta in bilico il futuro di. Settimane fa, il riscatto sembrava essere l'opzione più probabile ma nella confusione di casa Juve travolge anche la posizione dell'attaccante polacco. Secondo quanto riporta il Corriere Torino, Milik é ancora in attesa di giudizio finale, potrà essere riscattato dal Marsiglia per una cifra di 7 milioni più bonus.