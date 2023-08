Westonha sperimentato un mercato deludente, in cui le opportunità di trasferimento sono state scarse. Inizialmente escluso dalla rosa principale, il giocatore è stato successivamente reintegrato in vista della tournée negli Stati Uniti. Tuttavia, nonostante questa reintegrazione, non sono state presentate offerte soddisfacenti per le aspettative del club. Lo riporta Gazzetta.