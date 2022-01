Un colpo in attacco, ma chi? Gianluca Scamacca è uno dei nomi che piacciono, ma il suo acquisto è legato a una cessione importante, magari quella di Dejan Kulusevski. Come riporta la Gazzetta, "lo svedese nelle scorse settimane ha mostrato interesse per il corteggiamento dell’Arsenal, ma i Gunners non hanno mai prospettato offerte per un acquisto a titolo definitivo dell’ex atalantino costato 36 milioni di euro. Né l’interesse del Tottenham di Paratici e Conte sinora ha portato proposte interessanti".