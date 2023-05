Torna o non torna? Questo il dilemma sull'asse Torino-Londra attorno al futuro di Dejan. Che dovrà ancora aspettare. Perché nonostante i rumors dall'Inghilterra parlino di un riscatto già deciso, in casa Tottenham non è ancora stata presa una decisione: gli Spurs si prenderanno tutto il tempo necessario per farlo, in ballo 35 milioni, quelli previsti dal diritto di riscatto (l'obbligo è sfumato senza Champions). E la? Aspetta e spera, che la cessioni non salti, almeno questa considerando i nulla di fatto sui fronti legati ad Arthur, Denis Zakaria e Weston McKennie. Lo riporta calciomercato.com.