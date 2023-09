Sono diversi i nomi che cominciano a circolare in orbitain vista del mercato di gennaio. Nelle idee del club bianconero, però, c'è quella di rinforzare la rosa in estate con un paio di colpi di alto livello. Tra questi, il nome numero uno nella lista di Giuntoli e Manna é quello di Khephren. Si lavora per limare le richieste economiche del Nizza, fissate sui 50 milioni, e anticipare la folta concorrenza della Premier League.