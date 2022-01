43









Cosa succede con Mo Ihattaren? La Juve ha deciso: è pronta all'addio, ma il come resta da vedere. Il club bianconero, infatti, è andato alla caccia di un prestito di sei mesi per poi assicurarsi una cessione in estate, dopo i tanti problemi nella prima parte della stagione alla Samp, e ha trovato una sponda in Olanda. In particolare a Utrecht. Il club lo ha accolto per gli allenamenti ma un'intesa con la Juve non c'è ancora. Gli olandesi vorrebbero un prestito di 18 mesi e non pagare l'intero ingaggio del giocatore, mentre la Juve cerca anche un acquirente definitivo. Nuovi contatti nei prossimi giorni sono previsti, così potrà sbloccarsi l'affare e il futuro di Ihattaren.