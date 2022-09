Le strade dellae di Juansono destinate a separarsi. Come riportato da Calciomercato.com, dopo che in estate la società bianconera ha esercitato l'opzione per il rinnovo annuale del suo contratto, ora in scadenza a giugno 2023, in seno alla dirigenza si è aperta una riflessione circa il futuro del classe 1988 colombiano: al termine della stagione, con tutta probabilità, il giocatore vedrà concludersi la sua lunga e vincente avventura in bianconero.