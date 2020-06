La Roma è nel pieno caos dopo la sospensione del ds Petrachi e la probabile nomina di Morgan De Sanctis in quel ruolo, ma in giallorosso c'è quel Nicolò Zaniolo che tanto piace alla Juventus. I bianconeri non lo mollano un attimo e proveranno a convincere la Roma a trattarlo, ma finora non c'è stato nessun tipo di apertura dalle parti di Trigoria: servirà una proposta cash alta secondo Sky Sport, un'opzione difficile dopo il momento complicato che ha vissuto il Paese per il coronavirus. Difficilmente si vedranno cifre importanti, Paratici però studia l'offerta inserendo qualche contropartita.