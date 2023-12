La Juventus ha messo Hojbjerg come principale nome per rinforzare il centrocampo. A mancare però, riferisce calciomercato.com, è l’apertura del Tottenham ad andare incontro alle esigenze della Juve, chiari i segnali lanciati riguardo il fatto che prima servirebbe un sostituto anche considerando infortuni e Coppa d’Africa, ancor più chiari quelli relativi al fatto che serviranno circa 25 milioni per cedere il danese a titolo definitivo o in prestito con obbligo condizionato facilmente raggiungibile. Serve tempo quindi prima che si possa concretizzare l'operazione; la Juve ci spera, il giocatore anche.