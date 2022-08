Ultime settimane della sessione estiva di calciomercato e larimane attiva in entrambi i fronti, entrate e uscite. Il prossimo colpo designato sembra poter essere quello di Memphis. Prima, però, il calciatore dovrà trovare un accordo con il Barcellona sugli stipendi arretrati: sciolto il nodo verrà liberato dal club catalano per poi trasferirsi in bianconero.