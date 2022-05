Ufficialmente la sessione di calciomercato non è ancora iniziata, ma la Juventus lavora per piazzare i primi colpi e dare a Massimiliano Allegri quello che vuole, prima dell'inizio del ritiro estivo. Tra le prime pedine da aggiungere, Angel Di Maria. Trattative ben avviate con l'argentino, ma rimane un nodo da sciogliere: secondo il Corriere dello Sport, infatti, non è ancora stato raggiunto l'accordo sulla durata del contratto. Il Fideo vorrebbe giocare ancora un anno in Europa per poi tornare in Argentino, la Juve punta ad un biennale per poter usufruire del Decreto Crescita.