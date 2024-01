Lavuole chiudere il colpo che porta Tiagodal Lille a Torino. Il giocatore si sarebbe convinto quando il club francese lo avrebbe minacciato di restare in panchina per i prossimi sei mesi qualora non avesse accettato la Vecchia Signora. Cosa manca però per chiudere l'affare? Stando a quanto riferisce Tuttosport la Juve deve cedere un giocatore prima di buttarsi du Djalo. Ecco a cosa servirebbe quindi la cessione di Filippo Ranocchia al Palermo a cui si sta lavorando.