La Juventus sta cercando una quarta punta che possa completare il reparto composto, per ora, da Morata, Ronaldo e Dybala. Tra i nomi sulla lista di Paratici c'è anche quello di Olivier Giroud, che nelle ultime partite sta trovando più spazio nel Chelsea. Anche per questo motivo, vedere l'attaccante in bianconero sarà difficilissimo nel prossimo mercato. Giroud è in scadenza di contratto ma i Blues non lo lasciano a zero, se la Juve lo vuole subito dovrà pagare il cartellino e al momento non è un'ipotesi impossibile ma molto complicata.