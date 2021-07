Non solo centrocampo, non solo Ronaldo. La Juventus deve risolvere anche la questione portieri, con un secondo di livello da affiancare a. A Torino è rientrato Perin dopo i prestiti, ma l'ex Genoa vorrebbe partire nuovamente (a un anno dalla scadenza del contratto) per poter giocare con continuità. Diversi i club interessati, tra cui il Grifone. Ma come può fare? ​Questo è quanto emerge dalla situazione attuale di Perin, che la Juve vorrebbe tenere come vice Szczesny dopo l'addio di Buffon.