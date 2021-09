La Juventus, lo sappiamo, vede in Paul Pogba un costante sogno proibito del proprio mercato. Il ritorno in bianconero del centrocampista francese è una di quelle chimere che sia la società che tanti tifosi hanno in mente, ma è sempre molto difficile da realizzare a causa dei costi elevati che un suo ingaggio comporterebbe. Ora, secondo il Mundo Deportivo, ci sarebbe anche un interesse del Barcellona per Pogba, in virtù soprattutto degli ottimi rapporti tra il presidente blaugrana Joan Laporta e il super procuratore Mino Raiola.