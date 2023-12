Kenanha ritrovato il gol, in Next Gen, anche se la Juve non è riuscita a vincere, facendosi recuperare al 97esimo dal Pineto. E ora cerca spazio anche con i grandi. Ma come e dove? Magari andando via in prestito già a gennaio, per quanto in questo momento non sia assolutamente in programma una sua partenza da Torino nemmeno a titolo temporaneo. Nemmeno un addio definitivo non è previsto e la risposta in questo momento non cambia: Yildiz non si muove. Questo è quanto si fa filtrare dalla Continassa, con tutta la Juve assolutamente convinta del valore assoluto del turco, prossimo a diventare un futuro punto di forza della squadra e un crack a livello internazionale, motivo per cui già a inizio stagione è arrivato un rinnovo necessario per blindarlo almeno momentaneamente. In molti lo cercano, dal Barcellona a Liverpool e Arsenal, tra le altre, ma spiragli ad oggi non ce ne sono.