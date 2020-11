Cedere Rugani quest'anno per puntare a Camavinga nella prossima stagione. Mica male il piano della Juventus, che ha messo nel mirino il centrocampista classe 2002 del Rennes col quale nell'ultimo mercato ha chiuso il prestito del difensore ex Empoli. Su Camavinga ci sono quasi tutte le big europee, il giocatore ha già detto che vuole fare il grande salto in un grande club e la Juve spera di avere una corsia preferenziale per fare un tentativo.