La Juventus può rimpiangere di non essere riuscita ad acquistare Erling Haaland a suo tempo, quando era un grandissimo talento del Salisburgo e alla fine optò per il Borussia Dortmund. Due anni dopo, ci ritroviamo ad ammirare un centravanti fenomenale e a chiederci quale sarà la sua prossima squadra. Che sia destinato a lasciare il Borussia sembra infatti assai probabile, e a fare il punto sulla corsa ad accaparrarselo la prossima stagione ci pensa As.