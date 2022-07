È corsa a tre per il giovane talento del Vicenza, attaccante classe 2004, Tommaso. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, le squadre in corsa sarebbero:ed: " ha ventitrè anni in meno del fuoriclasse del Milan e come lo svedese vive per il gol. Ha un fisico alla Zlatan (è alto 1,90), una passione in comune con Ibra per le arti marziali e presto potrebbe condividere con lui anche gli stessi colori. Perché il Milan ha messo gli occhi su Mancini, come pure la Juventus e l’Empoli".