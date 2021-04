Si è parlato di un incontro tra l’agente e il Barcellona, ma il futuro di Sergio Aguero non è ancora delineato. Il club blaugrana lo corteggia da tempo, l’acquisto dell’argentino sarebbe una mossa per convincere Messi a rimanere, anche se ha registrato la concorrenza della Juventus, abile nel fiutare possibili occasioni a parametro zero. Dunque sfida a due tra Juventus e Barcellona? No, perché sul Kun ci sarebbe anche l’Inter, in cerca di un centravanti che completi il reparto.