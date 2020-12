La Juventus sta lavorando per il futuro e ha messo gli occhi sul terzino americano Bryan Reynolds, classe 2001, che gioca in MLS nel Dallas. Un colpo che, qualora venga effettivamente attuato, si inserirebbe nel solco Usa tracciato da Weston McKennie. Ma quanta concorrenza c'è per Reynolds? Stando a quanto arriva dagli Stati Uniti, oltre alla Juve l'avrebbero messo nel mirino il Bruges e altri due club italiani, ovvero Roma e Fiorentina. Tra queste pretendenti, sarebbe la Roma dell'americano Friedkin ad essersi piazzata in pole position.