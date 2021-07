La Juventus continua la ricerca al. La scorsa stagione, nonostante alcuni tentativi, non arrivò nessuno, ma quest'anno la dirigenza bianconera vuole regalare ad Allegri un'alternativa a. Come riporta La Gazzetta dello Sport sul proprio sito, il nome più gettonato al momento è quello di, diciannovenne attaccante del Santos. Nel caso in cui la trattativa col club brasiliano dovesse complicarsi, Cherubini e Nedved si muoveranno alla ricerca di un giocatore con un basso costo del cartellino, per concentrare tutte le risorse economiche sul centrocampo.